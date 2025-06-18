Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

В МХАТ Тенякова пришла в 1988 году, когда была уже прославленной актрисой. Она играла главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре им. Моссовета, а также появлялась в известных зрителям фильмах «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби».

За почти 40 лет работы в МХТ она сыграла на сцене множество разнообразных ролей — от трагических до гротескных, от будничных до исключительных.

В картине режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» Наталья Тенякова сыграла яркую роль бабы Шуры. Также она известна по съемкам в фильмах «Следствие ведут знатоки» и «Отцы и дети».

Актриса была награждена ордерами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством».