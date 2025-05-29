Умер 3 месяца назад: сидячий труп мужчины обнаружили в московской квартире

Мумифицированное тело 61-летнего мужчины обнаружили в квартире на востоке Москвы

Мумифицированное тело 61-летнего мужчины обнаружили в квартире на востоке Москвы. Тревогу забили соседи резко исчезнувшего москвича, сообщает РЕН ТВ .

В отдел полиции обратилась 65-летняя женщина. Она заявила об исчезновении своего соседа, которого в последний раз видела 3 месяца назад.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб открыли запертую изнутри квартиру. На полу в ванной комнате было найдено тело мужчины в сидячем положении. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, мужчина скончался 3 месяца назад.

Ранее тело 16-летнего подростка обнаружили в одном из частных домов в Ленинградской области. Устанавливаются причины смерти несовершеннолетнего.