Умер 3 месяца назад: сидячий труп мужчины обнаружили в московской квартире
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Мумифицированное тело 61-летнего мужчины обнаружили в квартире на востоке Москвы. Тревогу забили соседи резко исчезнувшего москвича, сообщает РЕН ТВ.
В отдел полиции обратилась 65-летняя женщина. Она заявила об исчезновении своего соседа, которого в последний раз видела 3 месяца назад.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб открыли запертую изнутри квартиру. На полу в ванной комнате было найдено тело мужчины в сидячем положении. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, мужчина скончался 3 месяца назад.
Ранее тело 16-летнего подростка обнаружили в одном из частных домов в Ленинградской области. Устанавливаются причины смерти несовершеннолетнего.