Мертвого 16-летнего школьника нашли в частном доме в Ленобласти

Тело 16-летнего подростка обнаружили в одном из частных домов в Ленинградской области. Устанавливаются причины смерти несовершеннолетнего, сообщает 78.ru .

Труп нашли в частном домовладении поселка Тайцы, в котором проживал школьник. На теле отсутствовали признаки насильственной смерти.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают причины смерти несовершеннолетнего. Известно, что семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее мертвую женщину и двух девочек 3 и 7 лет нашли в гараже в Саратове. При этом насильственных следов смерти не обнаружено.