Украинца дважды не пустили в Россию из-за контактов в его телефоне

Пограничная служба столичного аэропорта Шереметьево дважды отказала во въезде в Россию гражданину Украину, у которого в телефоне были обнаружены контакты военнослужащих ВСУ, сообщает РИА Новости .

Согласно судебным материалам, гражданин Украины дважды в 2024 году не смог въехать в Россию из-за отказа пограничников московского аэропорта после прибытия из Таиланда. Украинец подал в суд, требуя признать эти решения незаконными.

Истец утверждает, что не имеет судимостей в РФ, является специалистом по уходу за пожилыми и детьми, имеет ВНЖ и платит налоги. В России проживают его мать и брат, поэтому отказ во въезде нарушает его право на личную и семейную жизнь.

При этом в суде была представлена справка от пограничных служб, подтверждающая, что в телефоне истца найдены номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР Минобороны и МВД Украины. Установлено, что мужчина подписан на проукраинские каналы в Telegram, дискредитирующие ВС РФ.

Кроме того, в переписках украинец негативно высказывался о политике России, Вооруженных силах РФ и СВО, выражая симпатию политике Украины и Соединенных Штатов.

В результате тщательного рассмотрения представленных доказательств, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого решения. Постановление суда, принятое по данному делу, вступило в силу в конце марта.

Ранее в аэропорту Шереметьево задержали 43-летнего гражданина Украины, который вез незадекларированные 70 тыс. долларов. Украинец прибыл в российскую столицу из катарской Дохи.