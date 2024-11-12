Украинское СМИ показало видео взрыва дамбы Кураховского водохранилища в ДНР

Момент взрыва на дамбе Кураховского водохранилища в Донецкой Народной Республике опубликовал украинский телеканал ТСН . Территория временно находится под контролем ВСУ.

С 11 ноября вода из Кураховского водохранилища идет по направлению к реке Волче, к населенным пунктам Алексеевка, Андреевка и Богатырь. Само Курахово она не затронет.

Солдаты ВС РФ 11 ноября зашли в Курахово. Российские войска также проводят штурм населенного пункта Солнцевка. Задача — подойти к трассе, соединяющей его с Запорожьем.

Курахово пока находится под контролем украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу в попытке замедлить продвижение российских солдат. Взятие ее под контроль дало бы возможность Москве замкнуть оперативное окружение Курахова с северо-запада.