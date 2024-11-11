сегодня в 14:44

Вооруженные силы Украины подорвали дамбу Кураховского водохранилища в Старых Тернах, чтобы замедлить продвижение российских подразделений. Вода начала затапливать местные поселки, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Очевидцы и местные СМИ сообщают, что подорвана Терновская дамба Курахровского водохранилища. Судя по всему, ВСУ приняли решение уничтожить объект, чтобы замедлить продвижение армии России.

В настоящий момент вода стремительно затапливает близлежащие населенные пункты.

Взятие под контроль дамбы в Старых Тернах позволило бы ВС РФ замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада, затрудняя маневры и снабжение ВСУ.