Украинский сварщик сбежал в Венгрию через дыру в конструкции моста

Сварщик из Украины сбежал в Венгрию, спасаясь от мобилизации. Для этого он прорезал дыру во внутренних конструкциях пограничного моста на контрольно-пропускном пункте «Тиса» в Закарпатье, сообщил в своем Telegram-канале украинский журналист Виталий Глагола.

До этого мужчина участвовал в ремонте моста и готовился к побегу. Как раз во время работы сварщик прорезал дыру в конструкции.

Он знал особенности конструкции моста и каждый раз вырезал себе часть металлоконструкции, которая в результате дала ему возможность совершить побег.

Ранее украинский вратарь Денис Шелихов решился на отчаянный шаг и сбежал из страны, чтобы продолжить карьеру в Белоруссии. Для этого ему пришлось переплыть реку Тису.