Украинский вратарь Денис Шелихов решился на отчаянный шаг и сбежал из страны, чтобы продолжит карьеру в Белоруссии. Для этого ему пришлось переплыть реку Тису, сообщает Sputnik .

Игрок заключил контракт с мозырской «Славией», выступающей в чемпионате Белоруссии по футболу. К своему побегу он долго готовился и продумывал план до мельчайших подробностей.

«Я хорошо знаю тренеров „Славии“, так как раньше работал с ними в минском „Луче“. Мы продолжали поддерживать отношения, общались. Они и позвали меня сюда, предложив поработать вместе, и я с радостью согласился», — приводит слова 35-летнего вратаря официальная страница «Славии» в соцсети «ВКонтакте».

До этого Шелихов играл в составе украинских «Днепра», «Волыни», белорусских «Луче» и «Ислочи». Сумскую"Викторию» он покинул в статусе свободного агента.

Ранее бывший капитан футбольного клуба «Краснодар» официально перешел во французскую сборную «Пари Сен-Жермен», за которую планирует играть ближайшие пять лет.