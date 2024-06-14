Вратарь Матвей Сафонов официально перешел в французский ФК «Пари Сен-Жермен»

Матвей Сафонов будет играть за футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» до 2029 года

Бывший капитан футбольного клуба «Краснодар» официально перешел во французскую сборную «Пари Сен-Жермен», за которую планирует играть ближайшие пять лет, сообщает Telegram-канал Mash .

По данным канала, на днях адвокат Сафонова обсуждал с французами особые условия для футболиста, которые нужны для его визита в Европу. В России у спортсмена имеется неоплаченный долг по алиментам, размер которого составляет 59 млн рублей.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро или 1 917 180 000 рублей. По словам адвоката бывшей жены футболиста, Анастасия Казачек не понимает, как ее бывший супруг покинул страну с таким долгом перед дочерью. Она утверждает, что ни копейки не получила от экс-вратаря «Краснодара».

Ранее знаменитый футболист Артем Дзюба покинул клуб «Локомотив». По неофициальной информации, в дальнейшем он может начать играть в составе «Родины Медиа».