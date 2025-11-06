Украинский охранник Джоли отдал миллионы на нужды ВСУ, а его все равно забрали в ТЦК

Украинский охранник Анджелины Джоли, которого накануне забрали сотрудники ТЦК, регулярно переводил деньги на нужды ВСУ. Он также передал украинской армии свой автомобиль. Мужчина не выходит на связь больше суток, ему грозит отправка на фронт, сообщает SHOT .

Задержанным оказался 33-летний житель Кировограда. Дмитрий отучился в местной гимназии новых технологий обучения. Также он получил образование в Летной академии Национального авиационного университета на факультете «Обслуживание воздушного движения», а еще окончил военную кафедру.

Как отмечают знакомые, мужчина отдал миллионы на нужды ВСУ. Кроме того, он передал армии свою машину, а еще сам закупал дроны и передавал их бойцам.

У самого Дмитрия была правка о проблемах со спиной. Однако документ не спас его от задержания сотрудниками ТЦК. Это произошло в тот момент, когда он сопровождал актрису Анджелину Джоли, посетившую Херсон, при погранпереходе.

Дмитрий не выходит на связь сутки. Перед этим он написал одному из знакомых, что его «выпустили из подвала» и что вопрос с его призывом якобы «решается».

