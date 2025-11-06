Украинский охранник Анджелины Джоли пропал после того, его забрали в ТЦК

Родственники не могут найти украинского охранника Анджелины Джоли, которого накануне забрали сотрудники ТЦК. С момента приезда голливудской актрисы он так не вышел на связь, сообщает SHOT .

Ранее СМИ сообщили, что Джоли тайно прибыла в Херсон с «гуманитарной миссией». При этом звезда не сообщила о своем приезде украинским властям. Актрису при переходе границы сопровождал украинский охранник, однако у этого мужчины возникли проблемы с документами.

Позднее его забрали сотрудники ТЦК. Также отмечалось, что актрисе самой пришлось вызволять охранника, однако до сих пор неизвестно, где сейчас украинец. По словам его родных, он так и не дал о себе знать.

Брат пропавшего утверждает, что у охранника была справка о проблемах со спиной. Согласно ей, мужчина мог служить только в тылу. Документ действует до конца 2025 года.

По словам родственников, пропавшего зовут Дмитрий. Он живет в Кропивницком и работает тренером по боевому самбо.

