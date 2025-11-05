СМИ сообщают, что Анджелина Джоли тайно побывала в Херсоне

Американская актриса Анджелина Джоли могла тайно посетить Херсон. О том, что звезда была в городе, сообщают местные Telegram-каналы и паблики. Они публикуют ее фото.

В кадре женщина, похожая на Джоли, запечатлена вместе с детьми в помещении, где много игрушек. Судя по фото, на ней надет бронежилет с украинским флагом.

Паблики указывают на то, что актриса посетила местные медицинские учреждения. Сообщается, что она, в частности, была в роддоме и детской больнице.

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, находится под контролем украинских сил.

Ранее ВС России провели операцию по форсированию реки Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинном. Успешная операция открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.