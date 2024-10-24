Украинский FPV-дрон убил мужчину в Курской области
FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области
В Курской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находился мирный житель. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов написал в Telegram-канале, что полученные раны не дали мирному жителю шансов, чтобы выжить. У мужчины остались трое несовершеннолетних детей.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Смирнов.
Ранее в Курской области по поручению губернатора создали рабочую группу, которая будет заниматься поддержкой пострадавших из-за атак ВСУ предприятий. На данный момент ущерб бизнесу уже превысил 17 млрд рублей.