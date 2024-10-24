Украинский FPV-дрон убил мужчину в Курской области

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В Курской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находился мирный житель. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов написал в Telegram-канале, что полученные раны не дали мирному жителю шансов, чтобы выжить. У мужчины остались трое несовершеннолетних детей.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Смирнов.

Ранее в Курской области по поручению губернатора создали рабочую группу, которая будет заниматься поддержкой пострадавших из-за атак ВСУ предприятий. На данный момент ущерб бизнесу уже превысил 17 млрд рублей.