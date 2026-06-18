Больше 20 тыс человек ищут школьника, которого унесло течением в Ингушетии
В Ингушетии 8-летний мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти друга, но сам был унесен течением реки. В его поисках участвуют больше 20 тысяч человек, сообщает Mash.
Ребенка ищут уже четвертые сутки. Профильные службы и добровольцы исследуют местность возле русла реки, в которую упал мальчик.
Друг пропавшего, за которым тот бросился в воду, жив — он смог удержаться за корни деревьев. Местные жители нашли его и вытащили. Именно мальчик рассказал им о своем приятеле.
Информацию о пропаже ребенка распространили в Сети. К поискам мальчика присоединились десятки тысяч людей из городов республики и других регионов России. Также в поисковых мероприятиях принимают участие главы Карабулака, Назрани, Магаса, Малгобека и Сунжи.
Бойцы смешанных единоборств, артисты и политики оказывают информационную поддержку.
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