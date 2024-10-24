Ущерб бизнесу в Курской области из-за действий ВСУ превышает 17 млрд руб

сегодня в 13:30

В Курской области по поручению губернатора Алексея Смирнова создана рабочая группа, которая будет заниматься поддержкой пострадавших из-за атак ВСУ предприятий. На данный момент ущерб бизнесу уже превысил 17 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В рабочую группу вошли руководители более 20 сельскохозяйственных и промышленных компаний, а также представители министерств и ведомств. По словам заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева, в августе регион столкнулся с очередным серьезным ударом.

«Предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 млрд рублей, в промышленном комплексе и МСП — 17 млрд рублей», — заявил Стародубцев.

Правительство Курской области будет работать над созданием механизмов восстановления, поддержки и развития производства. Для этого необходимо постоянно находиться на связи с бизнесом.

На первой встрече рабочей группы обсуждалась компенсация затрат работодателям, которые потерпели убытки из-за простоя. Поднималась тема кадровых сложностей, налоговых отсрочек и преимуществ свободной экономической зоны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подразделения ВСУ якобы создали в Курской области так называемую «буферную зону». Он добавил, что одна из целей вторжения в российский регион — это пополнение обменного фонда для Украины и освобождение украинских солдат из плена.