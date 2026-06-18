В Петербурге пауэрбанк взорвался и устроил пожар в квартире

В Санкт-Петербурге портативный аккумулятор взорвался на кровати и спровоцировал пожар в квартире. Владелица устройства Юлия рассказала, что гаджет работал исправно около полугода, сообщает газета «Известия» .

Юлия рассказала, что перед взрывом отключила пауэрбанк от зарядки и положила его на кровать. Около двух часов устройство не подавало признаков неисправности.

«Я его отключила от зарядки, положила на кровать, и часа два все было прекрасно, пока я собиралась. За пару минут до взрыва я отошла в другую комнату, и произошел сильный хлопок — я подумала, что это с улицы. После этого закричала мама», — поделилась девушка.

Возгорание удалось потушить только с третьей попытки. После пожара потолок и стены покрылись копотью, кровать и матрас получили повреждения.

«Самое страшное, что не было никаких предпосылок. <…> Пользовалась я им очень редко, за все это время он заряжался ну раз 6–10 максимум», — подчеркнула Юлия.

Она отметила, что инцидент произошел в выходной день, когда вся семья была дома. По ее словам, в другое время взрыв устройства мог привести к более серьезным последствиям.

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