Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил сокращение войск США в Европе

Рютте сделал заявление 18 июня перед встречей министров обороны НАТО. Он напомнил, что Вашингтон ранее объявил о сокращении вклада в модель сил альянса.

«Итак, США уже ранее объявили, что им пришлось несколько сократить свой вклад в модель сил НАТО. Вчера (ред. — в рамках саммита G7 во Франции) возник вопрос: является ли это немедленным решением или нет? Это немедленное решение», — заявил он.

Генсек добавил, что при вооруженном конфликте и задействовании пятой статьи все страны НАТО, включая США, сделают «максимум» возможного. По словам Рютте, альянсу нужно принять снижение участия США, а европейцы уже заполняют это пространство.

Издание Bloomberg 12 июня сообщило, что Европа готовится к значительному сокращению военной поддержки США. Речь шла о сокращении на 75–100% разведывательных и ударных беспилотников и примерно на 50% военно-морских судов.

Литовский портал TV3 2 июня рассказал о выводе из республики более 1 тыс. американских военнослужащих. Госсекретарь США Марко Рубио на следующий день заявил, что партнеры по НАТО знали о решениях заранее.

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