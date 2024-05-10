Украинский дрон-камикадзе атаковал трактор в Белгородской области

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Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал работающий в поле трактор по Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал трактор вблизи села Леоновка Валуйского городского округа Белгородской области, который работал в поле, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ трактор получил повреждения.

Глава региона добавил, что на месте ЧП уже работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Гладков сообщал, что в пятницу средства ПВО сбили две воздушные цели над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, были сбиты реактивные снаряды РСЗО «Ольха».