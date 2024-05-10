Два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» сбили над Белгородской областью
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты две воздушные цели, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Также пресс-служба Минобороны страны сообщила, что в Белгородской области были ликвидированы два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Их сбили с помощью ПВО.
Ранее в Белгородском регионе включили сирену ракетной опасности. Жителей призвали спрятаться в укрытиях.