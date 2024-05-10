Гладков: в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности утром 10 мая
Фото - © Дмитрий Романенко (Dmitry Romanenko)/Wikipedia.org
В пятницу утром в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей не подходить к окнам, а также на время укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет и кладовая.
Кроме того, Гладков рекомендовал находившимся на улице гражданам спуститься в укрытие или любое другое безопасное место.
Сигнал опасности отменили через почти 10 минут.
Прошлая угроза ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе была объявлена прошедшей ночью. Сигнал тревоги был отменен спустя 7 минут.