Гладков: в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности утром 10 мая

В пятницу утром в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Губернатор призвал жителей не подходить к окнам, а также на время укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет и кладовая.

Кроме того, Гладков рекомендовал находившимся на улице гражданам спуститься в укрытие или любое другое безопасное место.

Сигнал опасности отменили через почти 10 минут.

Прошлая угроза ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе была объявлена прошедшей ночью. Сигнал тревоги был отменен спустя 7 минут.