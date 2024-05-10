Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram .

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», призвал глава региона.

Прошлой ночью сигнал об опасности объявлялся в Белгороде сразу несколько раз. Ближе к утру киевские боевики ударили по городу. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили.

Травмы получили по меньшей мере восемь человек, включая одного ребенка.

UPD: сигнал тревоги был отменен спустя семь минут.