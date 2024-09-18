Украинский боксер Усик назвал задержание в Польше недоразумением

сегодня в 04:38

Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик назвал задержание в Польше недоразумением,

«Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку», — сообщил он в соцсетях.

Ранее появилось видео, на котором сотрудники полиции задержали Усика в аэропорту польского Кракова.

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина рассказала, что его уже отпустили после задержания в Польше.