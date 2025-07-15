Потребовалось всего 2 часа: в ряде районов Москвы выпала месячная норма осадков

Во время тропического ливня во вторник в некоторых районах Москвы выпала месячная норма осадков. Это произошло всего за 2 часа, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Лидером по количеству осадков стал САО — до 85 мм, затем идет ВАО — до 75 мм, в число «счастливчиков» попали также ЮВАО — до 66 мм и СВАО — до 64 мм.

На улицы мегаполиса выведены бригады и спецтехника «Мосводостока», они обеспечивают оперативный пропуск осадков в водосточную сеть.

Непогода задержится в столице до конца суток. Горожан призывают не выходить на улицу без острой необходимости. А в случае, если этого не избежать, нужно быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не оставлять около них машины. Водителям надо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее стало известно, что цены на такси в Москве резко выросли из-за тропического ливня и грозы. Так, за 50-минутную поездку на «экономе» придется заплатить 1,5 тыс. рублей.