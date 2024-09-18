Жена боксера Усика заявила, что его отпустили после задержания в Польше
Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина рассказала, что его уже отпустили после задержания в Польше, пишет РИА Новости.
По ее словам, «все хорошо».
«Никто не арестован. Усик на свободе. Это недоразумение», — написала жена боксера в сториз в Instagram*.
Она также отметила, что «ничего криминального не случилось».
Ранее известный украинский боксер Александр Усик заявил, что передумал баллотироваться в президенты страны.
*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.