Жена боксера Усика заявила, что его отпустили после задержания в Польше Общество 18 сентября 2024 00:59

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина рассказала, что его уже отпустили после задержания в Польше, пишет РИА Новости.

По ее словам, «все хорошо». «Никто не арестован. Усик на свободе. Это недоразумение», — написала жена боксера в сториз в Instagram*. Она также отметила, что «ничего криминального не случилось». Ранее известный украинский боксер Александр Усик заявил, что передумал баллотироваться в президенты страны. *принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.