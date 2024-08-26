«Мне это не нравится»: боксер Усик отказался от планов стать президентом Украины

«Стать президентом Украины? Нет, мне это не нравится. Меня вообще не интересует политическая карьера», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Video NV.

Спортсмен пояснил, что не верит в политику, так как считает, что в ней «иногда надо немного говорить то, чего ты не собираешься делать». Он же этого не хочет. По словам Усика, он не может договориться с собственной совестью.

В июле 2022 года Усик говорил о желании баллотироваться в президенты Украины после того, как еще раз станет абсолютным чемпионом мира по боксу. Однако теперь он окончательно отказался от этих планов.