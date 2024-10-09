Украинский беспилотник атаковал Щербиновский район Краснодарского края

Происшествия

В ночь на 9 октября Щербиновский район Краснодарского края подвергся атаке украинского БПЛА, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

В результате падения обломков беспилотника частное домовладение в селе Шабельском получило повреждение. Отмечается, что пострадавших нет.

В целях безопасности перекрыли газ, возгорание потушено.

Ночью 7 октября украинские войска предприняли очередную попытку атаковать регионы России дронами. Однако войска противовоздушной обороны помешали планам противник.