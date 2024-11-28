Украинский беспилотник атаковал машину в Белгородской области. 2 человека ранены

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Гладков: 2 человека пострадали в результате атаки дроном по машине

Украинские войска атаковали беспилотниками три населенных пункта в Белгородской области. Мирные жители получили ранения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Устинка Белгородского района украинские войска нанесли удар с помощью FPV-дрона по едущей гражданской машине. Ранения получили два мужчины.

У одного из них минно-взрывная травма и ранена спина. Другой получил баротравму.

В населенном пункте Грузское Борисовского района ВСУ нанесли два удара с помощью БПЛА. Первый дрон атаковал частный дом. У него выбило стекло и повреждена крыша. Второй беспилотник взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получили четыре машины.

В селе Графовка Краснояружского района после ударов двух FPV-дронов в одной постройке повреждено остекление. У двух машин разбиты окна. Нанесено повреждение кузову.

Ранее украинский дрон камикадзе нанес удар по собачьему приюту в Белгородской области. Погибли 7 собак из 22.