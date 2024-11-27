Дрон-камиказде атаковал собачий приют в Белгородской области

Приют для животных в Белгородской области был атакован украинским дроном-камикадзе. В результате погибли семь собак из 22, сообщает Mash .

Муниципальный приют, атакованный дроном ВСУ, находится в городе Строитель. Сюда привозили собак из приграничных районов — Шебекина, Новой Таволжанки и Грайворона.

Всего на момент атаки в приюте находились 22 питомца. Почти все они породистые. Многих собак эвакуировали в приют после гибели их владельцев.

В результате атаки украинского дрона погибли семь собак. Оставшихся псов всю ночь спасали волонтеры и ветврачи из Белгорода и Яковлева. Сейчас белгородцы забирают собак себе. Свой дом ищут еще 10 питомцев, с ними работают волонтеры.

Ранее стало известно, что украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область на БТР. ВС РФ ударили по ним FPV-дроном.