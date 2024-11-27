SHOT: украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область на БТР
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Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ попыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР M113, сообщает SHOT.
Украинцы планировали захватить окраину российского села, но ВС РФ ударили по ним FPV-дроном.
Разгром противника снял на камеру российский беспилотник.
ДРГ ехала на большой скорости от украинского села Глубокое в сторону границы с РФ, чтобы занять окраину Журавлевки. Российские бойцы дождались, когда противник подъедет к границе, и быстро ударили беспилотником. Убегая, диверсанты потеряли раненого товарища.