Украинские войска попытались ударить по России с помощью беспилотников
Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 13 украинских беспилотников над Россией
Украинские войска вновь попытались нанести удары с помощью беспилотников самолетного типа. Российские средства ПВО успешно отразили атаку, сообщает Минобороны РФ.
Ликвидированы 13 беспилотников противника. Девять дронов сбили под Белгородом.
Также по два беспилотника уничтожили над Брянской и Курской областями.
Ранее украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Старооскольском городском округе под Белгородом. Из-за взрыва один из резервуаров начал гореть.