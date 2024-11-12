Украинские войска попытались ударить по России с помощью беспилотников

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Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 13 украинских беспилотников над Россией

Ликвидированы 13 беспилотников противника. Девять дронов сбили под Белгородом.

Также по два беспилотника уничтожили над Брянской и Курской областями.

Ранее украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Старооскольском городском округе под Белгородом. Из-за взрыва один из резервуаров начал гореть.