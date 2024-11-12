ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

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Нефтебаза загорелась в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Беспилотник ВСУ ударил по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате взрыва один из резервуаров загорелся, пожарные оперативно ликвидировали возгорание, написал Гладков в своем Telegram-канале.

На месте работали десять пожарных расчётов. Пострадавших нет, уточнил глава региона.

Ранее на территории области объявили опасность атаки БПЛА и ракетную тревогу.