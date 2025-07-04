Стало известно, сколько россияне готовы ждать жилье по ДДУ

Компания провела исследование, чтобы узнать, как долго россияне готовы ждать жилье по договору долевого участия и насколько такая форма покупки квартиры для них допустима. Выяснилось, что россияне доверяют формату ДДУ — покупка жилья на этапе строительства стала привычным сценарием для половины (51%) опрошенных, и только меньше четверти (23%) респондентов не рассматривают такой формат для себя. 41% при этом готов к тому, что придется ждать не менее двух лет.

Примечательно, что главным условием для длительного ожидания квартиры наряду с ценой для россиян (46%) выступает известность застройщика. Опрошенных не пугают большие сроки сдачи квартиры, если они знают застройщика и уверены в его репутации. Среди других причин — уверенность в сроках сдачи (28%) и гибкие условия рассрочки (20%). Интересно, что почти 40% респондентов готовы к длительным срокам в том числе и потому, что им некуда торопиться и есть где жить.

«Половина россиян не против ждать жилье по договору долевого участия более двух лет — если застройщик надежен, а цена привлекательна. Это подтверждает устойчивый спрос на формат раннего входа в проект. Решительности россиянам прибавляет и в целом статистика по рынку, согласно которой переносы по строящимся объектам уменьшились на 17% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, растет доверие к системе ДДУ и самим застройщикам — в том числе благодаря массовому переходу на эскроу-счета», — отмечают в пресс-службе Level Group.

Опрос также показал, что ожидать квартиры более двух лет россияне готовы и из-за локации. Так, для половины опрошенных район с развитой инфраструктурой, где есть магазины, школы и детсады, все равно остается привлекательным, несмотря на длительный срок получения квартиры. Для 43% желанной локацией, которую нужно подождать, останется центр города или его престижная часть. А для 28% память места имеет значения, они отдадут предпочтение району, в котором жили или выросли.