Военнослужащему из Павловского Посада рассказали о поддержке участников СВО

На повестке встречи обсудили следующие вопросы: предоставление федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки; оказание содействия в трудоустройстве; участие в патриотических мероприятиях округа; организация упрощенной диспансеризации на базе поликлинических отделений ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница». Военнослужащему рассказали о порядке предоставления федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки, ответили на интересующие вопросы.

«Для оперативного решения актуальных вопросов и их детальной проработки договорились проводить такие встречи на регулярной основе» — отметила Светлана Юрьевна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.