Жители Пушкинского округа смогут принять участие в экологической акции 5 июля

5 июля в Ивантеевке Пушкинского округа пройдет экологическая акция «Чистый лес». Ожидается, что к уборке лесополосы присоединятся партийцы, волонтеры, а также неравнодушные жители области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сбор участников начнётся в 10:00 и продлится до 10:30. Старт акции — в 11:00. Точка сбора: Ивантеевка, ул. Бережок, д. 6 — лесной участок рядом с жилым комплексом.

Региональный координатор одноименного проекта «Чистый лес», депутат Мособлдумы Владимир Шапкин подчеркнул, что к акции может присоединиться каждый, кто неравнодушен к природе родного края. По его словам, всех участников обеспечат необходимым инвентарём активисты «Единой России».

«Каждая проведенная уборка помогает формировать привычку бережного отношения к природе. Именно так начинается ответственное гражданское поведение. Приглашаю всех желающих принять участие в предстоящейакции — вместе мы можем сделать гораздо больше, чем поодиночке. Благодаря партийному проекту „Чистый лес“, забота о природе в регионе стала частью повседневной жизни граждан», — отметил Владимир Шапкин.

Добавим, что акция «Чистый лес» проводится на территории Подмосковья с мая по октябрь. За два года в рамках проекта было очищено более 50 участков леса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.