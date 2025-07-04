В Можайске объявлен конкурс на капитальный ремонт техникума

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту учебно-производственного корпуса и мастерских техникума в Можайском муниципальном округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Можайский техникум» (учебно-производственный корпус/мастерские (блок Б)), Московская область, Можайский м. о., г. Можайск, ул. Мира, д. 95А, к. 2». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 6 400 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.