Схема движения транспорта изменится на Путилковском шоссе с 10 июля

С 10 июля в рамках 2 этапа реконструкции Путилковского шоссе изменится схема движения транспорта. Участок дороги на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 со стороны ул. Новотушинской д. 2 будет закрыт для движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На участке будут проводиться работы по строительству тоннеля. Для заезда/выезда в сторону МКАД и Путилковского шоссе можно воспользоваться разворотами в районе проектируемого проезда № 6411 со стороны ул. Новотушинской д. 1», — отметили в ведомстве.

Открыть движение по тоннелю планируется в 4 квартале 2025 года. Объект протяженностью 500 м обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и возможность бессветофорного выезда на МКАД. Реализация проекта осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове, который улучшит транспортную доступность порядка 100 тысяч жителей микрорайона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.