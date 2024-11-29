Украинские войска попытались ударить по России почти 50 беспилотниками
Минобороны: за ночь ВС РФ ликвидировали 47 украинских дронов над Россией
Украинские боевики вновь попытались нанести удары по территории России с использованием беспилотников самолетного типа. Средства ПВО ВС РФ успешно сбили воздушные цели, сообщает Минобороны.
Российские войска ликвидировали за ночь 47 дронов противника. 29 беспилотников перехватили над Ростовской областью.
Восемь дронов ликвидировали в Краснодарском крае, один над Крымом. По три беспилотника вывели из строя в Брянской, Белгородской и Воронежской областях.
Ранее сообщалось, что украинские войска используют танки Abrams и Leopard в Новоивановке Курской области. У ВСУ не осталось техники своего или советского производства.