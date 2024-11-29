Российские войска ликвидировали за ночь 47 дронов противника. 29 беспилотников перехватили над Ростовской областью.

Восемь дронов ликвидировали в Краснодарском крае, один над Крымом. По три беспилотника вывели из строя в Брянской, Белгородской и Воронежской областях.

Ранее сообщалось, что украинские войска используют танки Abrams и Leopard в Новоивановке Курской области. У ВСУ не осталось техники своего или советского производства.