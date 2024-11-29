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ВСУ применяют западные танки Abrams и Leopard в курской Новоивановке

Заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел» рассказал, что Вооруженные силы Украины применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard, сообщают РИА Новости .

По его словам, у ВСУ нет техники украинского и советского производства.

Он отметил, что военнослужащие Украины применяют только натовскую технику.

«Это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard», — сказал он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что российские военные в течение недели уничтожают места размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ. Эта операция проводится в ответ на удары киевского режима вглубь нашей страны.