Российские военные в течение недели уничтожают места размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ. Эта операция проводится в ответ на удары киевского режима вглубь нашей страны, сообщает пресс-служба Минобороны .

В Сумской области 25 ноября российские военные ударами баллистических ракет «Искандер» уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, которые используют при запуске дальнобойных ракет ATACMS. Здесь же ликвидированы не только военная техника, но и до 30 специалистов личного состава боевых расчетов данных установок.

В Одесской области 25 и 26 ноября баллистическими ракетами «Искандер» российские военные уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2». Также нанесены удары по пунктам дислокации иностранных наемников, обеспечивающих боевое применение и обслуживание систем западного дальнобойного оружия.

В Одессе высокоточным ударом «Искандера» ликвидирован личный состав отряда ССО, включая французских специалистов, работавших с морскими беспилотниками. Общие потери составили 72 человека, среди которых девять инструкторов из Франции.

В результате атаки на харьковский штаб разведывательного подразделения «Кракен» были уничтожены несколько десятков иностранных специалистов, большинство из которых — граждане США. По предварительным данным, число погибших достигло 40 человек.

28 ноября в утренние часы была проведена комплексная военная операция, целями которой стали украинские оборонные предприятия и связанные с ними энергетические объекты.

В результате недавней комбинированной атаки, включавшей массированный ночной удар, были уничтожены критически важные военно-промышленные объекты противника – всего 17 целей. В операции задействовали различные средства поражения: беспилотники типа «Герань-2» в количестве 100 единиц и 90 ракетных комплексов.

Общее число примененных за последний период вооружений составило 466 БПЛА и 100 ракет разного базирования.

Российская армия намерена продолжать мониторинг и уничтожение инфраструктуры, связанной с дальнобойным вооружением западного производства. Под постоянным контролем находятся места дислокации, пути передвижения и аэродромы противника.