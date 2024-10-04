Украинские войска обстреляли Шебекинский округ Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские дроны нанесли удары по населенному пункту Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. Были ранены семеро мирных жителей, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщина получила минно-взрывные и осколочные травмы. Ее госпитализировали в клиническую больницу Белгородской области.
Другая жительница Новой Таволжанки была ранена осколком в ногу. Ее отправили на лечение в белгородскую больницу №2.
Трое жителей села Новая Таволжанка получили легкие ранения. Им оказали медпомощь на месте, без госпитализации.
Двое других мирных жителей своими силами доехали до больницы в Шебекине. Им оказали медицинскую помощь и отправили домой.
Из-за ударов украинских беспилотников-камикадзе загорелись три машины. Повреждения получила хозяйственная постройка.
Ночью с 3 на 4 октября украинские войска пытались атаковать Россию дронами. 18 были уничтожены ВС РФ.