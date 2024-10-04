Украинские войска обстреляли Шебекинский округ Белгородской области

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Украинские дроны нанесли удары по населенному пункту Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. Были ранены семеро мирных жителей, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщина получила минно-взрывные и осколочные травмы. Ее госпитализировали в клиническую больницу Белгородской области.

Другая жительница Новой Таволжанки была ранена осколком в ногу. Ее отправили на лечение в белгородскую больницу №2.

Трое жителей села Новая Таволжанка получили легкие ранения. Им оказали медпомощь на месте, без госпитализации.

Двое других мирных жителей своими силами доехали до больницы в Шебекине. Им оказали медицинскую помощь и отправили домой.

Из-за ударов украинских беспилотников-камикадзе загорелись три машины. Повреждения получила хозяйственная постройка.

Ночью с 3 на 4 октября украинские войска пытались атаковать Россию дронами. 18 были уничтожены ВС РФ.