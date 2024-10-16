Украинские войска нанесли удары дронами по территории России

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Минобороны: российские войска сбили три дрона ВСУ в небе России

Украинские войска ночью попытались нанести удар по территории России с использованием беспилотников самолетного типа. Атака противника была остановлена средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска уничтожили три дрона ВСУ. Два дрона выведены из строя над Белгородской областью.

Еще один беспилотник сбит в Воронежской области.

Ранее украинские войска попытались нанести удар по Энергодару с помощью дронов. Однако беспилотники своевременно ликвидировали.