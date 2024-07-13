Более 10 украинских военнослужащих скончались в результате вспышки желудочно-кишечной инфекции в Херсонской области. При этом подконтрольная Киеву местная администрация скрывает информацию от населения, сообщает РИА Новости .

«В 123-ю бригаду ВСУ, расквартированную на правом берегу Днепра Херсонской области, направлены медработники из Одессы», — заявил источник в пророссийском подполье Херсона.

Он подчеркнул, что несколько дней назад в личном составе зафиксировали скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией. В настоящее время скончались 13 бойцов ВСУ, еще 80 военнослужащих, включая офицеров, находятся в критическом состоянии.

Подпольщик добавил, что местные власти, подконтрольные киевскому режиму, скрывают информацию о случившемся от населения. Командование ВСУ, в свою очередь, не может вывести зараженную бригаду в тыл, так как военнослужащих некем заменить.

Ранее в николаевском подполье заявили, что сильный взрыв прогремел на военном объекте около Полтавы. Спустя 20 минут после взрыва в сторону военного аэродрома направились кареты скорой помощи.