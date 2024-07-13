Сильный взрыв прогремел на военном объекте в пригороде Полтавы

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Подполье: сильный взрыв прогремел на военном объекте около Полтавы

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что сильный взрыв слышали прошлой ночью на военном объекте в пригороде Полтавы. Об этом сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что взрыв прогремел примерно в 00:40 и был слышен со стороны аэродрома.

«Территория не только аэродрома, но и прилегающая к нему, ограждена блокпостами, подробности выяснить сложно», — отметил собеседник.

Также, по его словам, через 20 минут после взрыва в сторону аэродрома направились кареты скорой помощи.