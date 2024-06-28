Украинские дроны атаковали Смоленскую область

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ПВО нейтрализовала девять беспилотников ВСУ над Смоленской областью

ПВО нейтрализовала девять беспилотников ВСУ над Починковским районом Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.

«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее три беспилотника сбили над Брянской областью.