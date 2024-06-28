Украинские дроны атаковали Смоленскую область
ПВО нейтрализовала девять беспилотников ВСУ над Смоленской областью
ПВО нейтрализовала девять беспилотников ВСУ над Починковским районом Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее три беспилотника сбили над Брянской областью.