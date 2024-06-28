Атака беспилотников ВСУ на Брянскую область обошлась без последствий

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ПВО сбила три украинских дрона над Брянской областью

ПВО сбила три украинских дрона над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

После атаки ВСУ пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил Богомаз.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Курской и Белгородской областях.