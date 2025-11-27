Украинские дроны атаковали две АЗС в ЛНР
Дроны Вооруженных сил Украины атаковали две АЗС в Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает правительство региона в Telegram-канале.
«Над территорией северных районов ЛНР фиксируются пролеты вражеских беспилотников», — говорится в сообщении.
В результате атак повреждены фасады зданий автозаправочных станций.
Ранее российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.
