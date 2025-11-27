сегодня в 23:26

Украинские дроны атаковали две АЗС в ЛНР

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали две АЗС в Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает правительство региона в Telegram-канале.