Украинские дроны атаковали две АЗС в ЛНР

Происшествия

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали две АЗС в Старобельском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает правительство региона в  Telegram-канале.

«Над территорией северных районов ЛНР фиксируются пролеты вражеских беспилотников», — говорится в сообщении.

В результате атак повреждены фасады зданий автозаправочных станций.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.

