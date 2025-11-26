Системы ПВО сбили 19 украинских дронов за вечер
Российские средства противовоздушной обороны за три часа вечером в спеду уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, перехват воздушных целей осуществлялся в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над территориями пяти регионов.
10 единиц уничтожены в небе над Курской областью, 4 — над Белгородской областью, 3 над акваторией Азовского моря, по одному дрону сбито в Ростовской и Рязанской областях.
