Системы ПВО сбили 19 украинских дронов за вечер

сегодня в 23:30

Российские средства противовоздушной обороны за три часа вечером в спеду уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, перехват воздушных целей осуществлялся в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над территориями пяти регионов.

10 единиц уничтожены в небе над Курской областью, 4 — над Белгородской областью, 3 над акваторией Азовского моря, по одному дрону сбито в Ростовской и Рязанской областях.

