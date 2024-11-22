Украинские диверсанты хотели попасть в Запорожье, прикинувшись беженцами
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Группа украинских диверсантов прикинулась беженцами и попыталась проникнуть в Запорожскую область. На блокпосту у них заметили оружие, в результате началась перестрелка, сообщает Mash.
Диверсанты передвигались на микроавтобусе. Они остановились на блокпосту в поселке Приазовский.
Один из российских пограничников увидел у якобы беженцев оружие. Диверсанты прятали его в сумках под сиденьями. После подачи сигнала по микроавтобусу открыли огонь.
Два украинских диверсанта были ликвидированы сразу же. Еще четверо стали бросать гранаты и отстреливаться, а затем вылезли из микроавтобуса и убежали в лес. Их разыскивают.
Уточняется, что диверсанты одеты в гражданскую одежду, вооружены укороченными автоматами. Их ищут в лесополосе у Мелитополя.
Ранее стало известно, что спецслужбы Украины создают диверсионный отряд для вылазки в Купянск Харьковской области после его освобождения российской армией. В задачу группы входит уничтожение техники ВС РФ.