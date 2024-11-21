Украинские спецслужбы создают диверсионный отряд, который хотят отправить в Купянск после его освобождения российской армией, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка.

По его словам, данную информацию администрации предоставила мать студента Харьковского национального университета им. Каразина, которого насильно доставили к сотрудникам украинских спецслужб. Женщина утверждает, что ее сына вынудили вступить в диверсионный отряд, который создан для вылазки в Купянск после его освобождения ВС РФ.

Перед отрядом поставили задачу уничтожить или вывести из строя технику российской армии. Кроме того, диверсанты должны будут собрать информацию о дислокации силовых органов РФ. За отказ от участия в отряде спецслужбы Украины угрожают завести уголовное дело.

Кроме того, Лисняк отметил, что ВСУ занимаются грабежом и мародерством при поддержке местной власти в Купянске и соседних поселениях.

Он добавил, что ВС РФ продолжают продвижение вглубь Харьковской области, освобождая новые территории. Лисняк попросил жителей оказать содействие российским войскам.

Ранее стало известно, что ВСУ в Купянске лишились до 80 бойцов из разведроты. Они попали под удар ФАБ-500.