Российские военнослужащие ударили по разведывательной роте ВСУ в Купянске, а также в ходе тактического штурма захватили 7 опорных пунктов противника, сообщает SHOT .

Авиация оказала помощь в остановке движения военной техники противника к северной промзоне, где бойцы ВС РФ смогли укрепить свои позиции, вытеснив ВСУ в ходе операции.

Кроме того, экипаж Су-34 нанес удар авиабомбой ФАБ-500 по разведывательной роте 23-й ОСБ, что, предварительно, привело к уничтожению до 80 солдат и 8 единиц техники ВСУ.

Из-за нехватки добровольцев и серьезных потерь в 2023 году на донецком направлении 23-я ОСБ ВСУ была признана неспособной к действиям. В сентябре стрелковый батальон из 116-й ОМБр решил защищать Харьковскую область и уже понес серьезные потери.